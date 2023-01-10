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Коммерсантъ FM
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Глава Еврокомиссии пообещала расширить санкции за оказание военной помощи России

Евросоюз (ЕС) усилит санкционное давление на союзников России, которые поддерживают ее поставками оружия, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, речь идет прежде всего о Белоруссии и Иране. Подробности ожидающихся санкций она не привела.

«Мы расширим режим санкций против тех, кто военными средствами поддерживает действия России, например, против Белоруссии и Ирана. Мы намерены выступить с новым пакетом санкций против Белоруссии»,— сообщила госпожа фон дер Ляйен (цитата по «Интерфаксу»).

Глава ЕК выступила на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Сегодня, 10 января, они подписали новое соглашение о сотрудничестве. Генсек НАТО призвал усилить поддержку Украины. Несколько членов альянса, в частности, рассматривают возможность предоставления Киеву боевых танков.

Подробности — в материале «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

Лаура Кеффер

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