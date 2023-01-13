Аренда элитного жилья понижает ставки

Число элитных квартир для аренды в Москве выросло вдвое. Как выяснил “Ъ FM”, чтобы сдать их все, нужно ждать три года. 40% таких объектов сейчас представлены в локациях Арбат-«Кропоткинская» и Тверская-Кремль, говорится в отчете агентства Intermark Real Estate. После начала боевых действий на Украине и отъезда топ-менеджеров западных компаний собственники жилья лишились платежеспособных клиентов и уже готовы продать квартиры. Так какую скидку дают при аренде элитной недвижимости? И время ли сейчас продавать, а не сдавать? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Арендаторы элитной недвижимости оставили Москву. Чтобы хоть как-то компенсировать простой жилья, собственники дают внушительный дисконт. Так четырехкомнатная резиденция на 230 кв. м в здании гостиницы «Москва» сдается сейчас за 2 млн руб. в месяц — собственник снизил цену на 850 тыс. руб. Там же есть объект дешевле: 90-метровая квартира за 700 тыс. руб. со скидкой в 0,5 млн руб. Всего же в этом здании порядка пяти квартир под аренду, и, как выяснил “Ъ FM”, все они принадлежат одному юридическому лицу.

Между тем другие собственники жилья скидывают не более 50 тыс. руб., если сдают квартиру за 300 тыс. руб. При этом договориться всегда можно, отметила старший аналитик департамента мониторинга рынка и оценки Intermark Real Estate Юлия Ермолаева: «В последние полгода собственники стали гораздо активнее представлять скидки. Сегодня их диапазон — от 16% до 31%. В 2022-м они были гораздо скромнее, от 9% до 20%».

По словам эксперта, спрос на элитную недвижимость под аренду в Москве упал в прошлом году на 22%. Только в первый месяц после начала спецоперации число предложений выросло на треть, с началом делового сезона ситуация чуть выправилась. Но клиентов больше не стало, и некоторые собственники в итоге решились на продажу, рассказал региональный директор департамента городской недвижимости компании NF Group Андрей Соловьев:

«Мы оперируем объектами с месячной ставкой аренды от 300 тыс. руб. На такой квартире владелец мог зарабатывать 6-7% годовых. Но учитывая, что ставки уже пошли вниз и составляют где-то 250 тыс. руб., то речь идет о 3%-4% годовых, как в Европе. Поэтому многие из арендодателей, поняв, что рентабельность снижается, а ситуация не способствует долгосрочным контрактам, приняли для себя решение о переходе на рынок продажи».

Только в клиентской базе NF Group таких клиентов, кто перестал сдавать жилье, не менее 10%. Вместе с тем многие дорогие квартиры в Москве сейчас выставлены одновременно и под сдачу, и на продажу. К примеру, в ЖК «Золотой дом» на Плющихе сдаются пятикомнатные апартаменты площадью более 400 кв. м за 2 млн руб. в месяц. Их можно и купить по цене почти в 450 млн руб. При этом продажа этого объекта займет куда меньше времени, подчеркнул управляющий инвестициями в недвижимость Игорь Индриксонс: «Уехали все иностранцы — потенциальные арендаторы. Кто теперь будет снимать жилье? Так что его продажа — вариант гораздо лучше. Потому что денег в России стало намного больше, они заперты в стране, их не вывести за границу, да и мало что там можно купить».

В конце января 2023 года, когда многие вернутся из отпусков, из сегмента элитного жилья Москвы могут уйти еще больше арендодателей. Ведь такие деньги, что платили иностранные компании за съем жилья для своих руководителей, уже никто не предложит. Один из лотов своей недвижимости решил продать и владелец агентства Point Group Павел Трейвас: «На рынке элитной недвижимости расчеты всегда идут в долларах. Сегодня непонятно, что будет с курсом. Условно, я считаю, что мой дом стоит $4 млн. И если сейчас курс попрет вверх, доллар начнет стоить 100 руб., то, естественно, за эту цену у меня его уже никто не купит.

Я абсолютно убежден, что сейчас последний сезон, когда что-то можно продать.

Если дела пойдут так и дальше, то рынок устремится вниз. И поскольку я не собираюсь пользоваться этим активом, то лучше продам его и куплю что-то более подходящее в плане инвестиций, где риски меньше».

Готовый объект точно не вырастет в цене, резюмирует господин Трейвас. Сдача жилья — это про пассивный доход, а не про инвестиции. Чтобы окупить элитную квартиру в Москве, ее нужно сдавать 20 лет без пауз, что практически невозможно. Хотя бы потому, что через десять лет придется делать серьезный ремонт.

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