В 2023 году в Краснодаре планируют ввести в эксплуатацию 35 соцобъектов

В этом году в Краснодаре планируют достроить десять школ на 12,3 тыс. мест, 21 детсад на 5,2 тыс. мест, три спортобъекта и детскую поликлинику на 300 посещений в микрорайоне Гидростроителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Из десяти строящихся школ три будут на 1550 мест (в пос. Плодородный, р-не Западного обхода и ЖК «Родные Просторы»). В поселке Российском и на улице Байбакова появятся школы на 1,5 тыс. мест. Еще четыре образовательных учреждения на 1,1 тыс. мест планируют открыть на улице Колхозной, в поселке Знаменский и две — в ЖК «Самолеты». Самое маленькое учреждение — на 300 мест — появится в Новознаменском жилом районе.

Самые большие детские сады в Краснодаре — на 350 мест — откроют в ст. Елизаветинской и два — по улице Батуринской. Еще два детских сада на 315 и 280 мест появятся в ЖК «Самолеты». Дошкольные учреждения на 300 мест планируют ввести в эксплуатацию в пос. Плодородном, ЖК «Достояние» и по ул. Генерал-лейтенанта Александра Сапрунова. Детсады на 280 мест также откроют в районе жилого квартала «Красная площадь», по улицам Константиновской и Петра Метальникова. Учреждения на 250 мест планируют ввести в эксплуатацию в поселках Березовый и Знаменский (ЖК «Родные просторы»), на 240 мест — по ул. Марины Цветаевой, на 230 — в Новознаменском жилом районе, на 210 — в хуторе Ленина. Также два объекта на 180 мест введут по ул. Генерала Корнилова, в п. Знаменском, по ул. Тверской и Шевченко.

Кроме того, в 2023 году в Краснодаре планируют сдать спорткомплекс на территории СОШ №20 и два физкультурно-оздоровительных комплекса — по ул. Вавилова, 37 и Фадеева, 421. Также планируется построить и ввести в эксплуатацию водопроводные сети на территории жилых массивов в поселке Октябрьском, выделенных многодетным семьям.

В 2022 году в Краснодаре достроили и ввели в эксплуатацию десять социальных объектов. Среди них четыре школы, четыре детских сада, кабинет врача общей практики и быстровозводимый спортзал.

Татьяна Ручкина

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