В Краснодаре в 2022 году ввели в эксплуатацию 10 соцобъектов

В прошлом году в Краснодаре достроили и ввели в эксплуатацию десять социальных объектов: четыре школы, четыре детских сада, кабинет врача общей практики и быстровозводимый спортзал. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

1 сентября заработала самая большая школа в ЮФО на улице Конгрессной, она вмещает 1875 учеников. Также свои двери открыли две школы на 1550 мест на улице им. Адмирала Крузенштерна и Автолюбителей. Кроме того, открылся корпус на 250 мест на территории школы № 86 в станице Старокорсунской.

Новые детские сады появились на улице Георгия Бочарников, им. Кирилла Россинского, Автолюбителей и в переулке Элеваторном. Они рассчитаны на 890 дошколят.

Кабинет врача общей практики на 64 посещения в смену заработал на улице им. Ивана Бовкуна для жителей поселка Российского. Новый спортзал площадью 515 кв.м. расположился на территории школы № 58 в Пашковском жилом массиве.

В 2023 году в Краснодаре планируют ввести в эксплуатацию 10 школ, 22 детских сада, три спортивных объекта и детскую поликлинику. В настоящий момент в городе одномоментно строят 58 соцобъектов

Наталья Решетняк

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