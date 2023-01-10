Глава МИД Германии посетила Харьков с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила необъявленный визит в Харьков. Ее сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев. Визит держался в секрете из соображений безопасности.

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Анналена Бербок стала первым членом Кабинета министров Германии, посетившим Восточную Украину после февраля, отмечает Stuttgarter Nachrichten. Во время визита министр пообещала больше оружия, а также «конкретные предложения», чтобы помочь вступлению страны в Евросоюз.

В заявлении перед встречей с господином Кулебой госпожа Бербок выразила поддержку Украине. Она пообещала больше оружия для ВСУ и упомянула стремление Украины вступить в ЕС. «Мы, как правительство, хотим сделать Украине очень конкретные предложения, чтобы добиться прогресса в укреплении верховенства закона, независимых институтов и борьбе с коррупцией, а также в приведении в соответствие со стандартами ЕС»,— заявила она (цитата по Reuters).

После того как стало известно, что США и Германия поставят Украине 50 БМП Bradley и 40 БМП Marder, а Франция — легкие колесные танки AMX-10 RC, в НАТО и ЕС активизировалась дискуссия о возможности передачи Киеву еще и тяжелых боевых танков западного образца. Сейчас речь идет прежде всего о немецких Leopard 2, стоящих на вооружении Германии и еще нескольких европейских стран.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

Мария Федотова