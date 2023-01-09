Кулеба поблагодарил союзников Украины за военную помощь словами «никто не сделал достаточно»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен западным партнерам за военную помощь. Однако никто из них не сделал достаточно, отметил господин Кулеба.

«Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны быть честны друг с другом — никто не сделал достаточно… Вооружать нашу страну для победы — кратчайший путь для восстановления мира и безопасности в Европе и за ее пределами»,— написал министр в Twitter.

В декабре страны «семерки» решили создать международную платформу для координации финансовой помощи Киеву. Для G7 восстановление Украины станет глобальной задачей, сопоставимой с планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны.

В январе США объявили о новом пакете военной помощи Киеву. Он включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ. Общий размер военной помощи составит рекордные $3 млрд. Сегодня, 9 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает возможных поставок тяжелых танков Leopard и Abrams на Украину.

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Мария Федотова