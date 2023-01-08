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Коммерсантъ FM
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Стали известны новые правила въезда в Таиланд

С 9 января 2023 года туристы, вылетающие в Таиланд, могут не предъявлять сертификаты о вакцинации или справки о выздоровлении при регистрации на рейсы. Как сообщила авиакомпания Azur Air, достаточно пройти ПЦР-тест по прибытии в Таиланд.

«Если пассажир не сможет предъявить указанные документы, ему необходимо будет пройти ПЦР-тест по прибытии. Для прохождения теста следуйте инструкциям сотрудников в аэропорту»,— говорится в сообщении Azur Air в Telegram. Обновленные условия будут распространятся только на совершеннолетних пассажиров.

Накануне авиакомпания сообщила о необходимости наличия у вылетающих в Таиланд пассажиров справки о вакцинации одобренными ВОЗ и Министерством общественного здравоохранения Таиланда вакцинами. Об этом также сообщал «Аэрофлот».

Согласно новым правилам, информацию о которых ранее распространили перевозчики, с 9 по 31 января 2023 года все въезжающие в Таиланд туристы должны будут предъявить один из следующих документов (на английском языке):

  • сертификат о полной вакцинации от COVID-19 (при этом последняя доза должна быть сделана не ранее 14 дней до прибытия);
  • справку о выздоровлении от COVID-19 (полученную не ранее, чем за 180 дней до вылета);
  • справку об освобождении от вакцинации по состоянию здоровья.

Все коронавирусные ограничения, а также режим ЧП, введенный из-за пандемии, отменили в Таиланде 1 октября 2022 года. В начале января министр здравоохранения королевства Анутина Чарнвиракула заявила, что ограничения необходимо возобновить.

Андрей Сапожников

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