Рублев стал первой ракеткой России вместо Медведева

Андрей Рублев стал первой ракеткой России, поднявшись с восьмого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с 3930 очками. Даниил Медведев опустился с седьмой на восьмую строчку (3860 очков) и впервые с августа 2019 года потерял звание первой ракетки России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Рублев в рейтинге АТР не поднимался выше пятого места. Медведев в 2022 году в течение 13 недель возглавлял рейтинг ATP, побив предыдущий рекорд среди россиян, установленный Маратом Сафиным. В январе Медведев проиграл сербу Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде.

Подробнее об игре — в материале «Ъ» «Новак Джокович размялся титулом».