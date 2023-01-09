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Коммерсантъ FM
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Рублев стал первой ракеткой России вместо Медведева

Андрей Рублев стал первой ракеткой России, поднявшись с восьмого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с 3930 очками. Даниил Медведев опустился с седьмой на восьмую строчку (3860 очков) и впервые с августа 2019 года потерял звание первой ракетки России.

Андрей Рублев

Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Рублев в рейтинге АТР не поднимался выше пятого места. Медведев в 2022 году в течение 13 недель возглавлял рейтинг ATP, побив предыдущий рекорд среди россиян, установленный Маратом Сафиным. В январе Медведев проиграл сербу Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде.

Подробнее об игре — в материале «Ъ» «Новак Джокович размялся титулом».

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