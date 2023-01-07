Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Джокович обыграл Медведева в полуфинале турнира в Аделаиде

Полуфинал международного турнира серии ATP-250 в австралийской Аделаиде между российским теннисистом Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем завершился победой сербского спортсмена в двух сетах (6:3, 6:4). В финале Джокович встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Предыдущая фотография
Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Reuters / Loren Elliott

Даниил Медведев и Новак Джокович

Даниил Медведев и Новак Джокович

Фото: Reuters / Loren Elliott

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Reuters / Loren Elliott

Следующая фотография
1 / 3

Новак Джокович

Фото: Reuters / Loren Elliott

Даниил Медведев и Новак Джокович

Фото: Reuters / Loren Elliott

Даниил Медведев

Фото: Reuters / Loren Elliott

Игра прошла на центральном корте с традиционным для турнира хардовым покрытием на стадионе Memorial Drive Park. Полуфинал длился 1 час 30 минут.

Призовой фонд мужского турнира в Аделаиде превышает $642 тыс. Его турнирная сетка рассчитана на 28 участников в одиночном разряде.

Андрей Сапожников

Темы:

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...