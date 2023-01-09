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Коммерсантъ FM
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Думская весна начнется в январе

Чем займутся депутаты после новогодних каникул

Весенняя сессия Госдумы в понедельник по традиции начнется с «региональной недели». Повестку первого пленарного заседания 17 января совет Думы утвердит накануне, но некоторые планы депутатов уже известны. В частности, в январе-феврале ожидается принятие новых мер по социальной поддержке супругов ветеранов боевых действий, продолжение борьбы с диверсионной деятельностью и введение наказания за публикацию карт, оспаривающих территориальную целостность РФ.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно примерной программе законопроектной работы Думы в весеннюю сессию 2023 года, депутаты планируют рассмотреть свыше 120 первоочередных законопроектов.

Так, в январе Дума намерена принять внесенный в конце 2022 года группой парламентариев во главе с председателями обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко проект о предоставлении мер социальной поддержки супругам погибших ветеранов боевых действий независимо от условий их проживания и состава членов семьи. На январь планируется и одобрение принятых в первом чтении в марте 2022-го поправок правительства о наделении органов прокуратуры правом получать информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами, включая персональные данные граждан.

Еще один намеченный на январь законопроект, под которым поставили подписи 384 депутата во главе со спикером Володиным, вводит административную ответственность за распространение в СМИ сведений, содержащих инструкции по незаконному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию. Ранее, напомним, Дума приняла пакет поправок, направленный на борьбу с диверсионной деятельностью, дополнив перечень запрещенной и подлежащей блокировке информации сведениями о способах изготовления оружия и боеприпасов.

Также в январе депутаты планируют рассмотреть поправки к Семейному кодексу, внесенные представителями всех фракций, кроме «Единой России» (ЕР), которые распространяют запрет на усыновление российских детей, действующий в отношении американцев, на граждан всех недружественных стран. На январь запланировано и рассмотрение одобренных в конце 2022 года в первом чтении поправок, подразумевающих фактическую отмену ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах. Согласно этому проекту, внесенному депутатами от ЕР, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР, не получающие зарплату избранники будут подавать декларации только перед выборами, а после них — лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий доход законодателя и его супруги за три предшествующих года (сейчас такой же порядок предусмотрен для депутатов сельских поселений). При рассмотрении документа в первом чтении коммунисты настаивали на сохранении обязанности подавать декларации за работающими на общественных началах председателями представительных органов (сейчас в 11 регионах главы заксобраний имеют право работать на непостоянной основе). Соавтор проекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР) счел эту идею резонной и предложил КПРФ подготовить ко второму чтению соответствующие поправки.

В феврале ожидается второе чтение проекта правительства о совершенствовании механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного и о контроле за соблюдением норм современного русского литературного языка. В развитие уже содержащихся в законодательстве норм, запрещающих госорганам «использование иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке», эти поправки предлагают чиновникам сверяться со словарями и справочниками, которые предстоит разработать правительственной комиссии.

Некоторые резонансные документы в думскую программу пока не включены, но тоже могут быть рассмотрены в ближайшие месяцы — как, например, два законопроекта единороссов, запрещающие распространение карт и прочей продукции, которая содержит данные, оспаривающие территориальную целостность РФ.

Срок предоставления поправок к ним истекает 18 января. В случае принятия проектов за распространение карт с подобными «ошибками» гражданам будет грозить наказание вплоть до ареста на 15 суток, а юрлицам — штраф до 1 млн руб.

Как поработала Госдума в осеннюю сессию 2022 года

Не вошла пока в программу и внесенная президентом новая редакция закона «О гражданстве», принятая в первом чтении еще 5 апреля 2022 года. Ко второму чтению группа сенаторов предложила поправки о прекращении приобретенного гражданства РФ за преступления против военной службы в период мобилизации или военного положения. Кроме того, в рамках рассмотрения этого документа может развернуться дискуссия о гражданах РФ по рождению, покинувших страну и осуждающих специальную военную операцию: лишать таких россиян гражданства Конституция запрещает, но некоторые депутаты предлагают подумать об их «поражении в правах» в другой форме (см. материал на этой же странице).

Ксения Веретенникова, Мария Макутина

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