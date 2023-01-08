50 российских военных возвращены из украинского плена

Минобороны сообщило о состоявшемся 8 января обмене пленными. 50 российских военнослужащих возвращены в результате переговорного процесса. Они будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Украинская сторона также вернула 50 своих военных, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Это первый обмен пленными в этом году.

«Восьмого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram. По данным ведомства, всем военным оказывают медицинскую и психологическую помощь.

«Очередной удачный обмен пленными. Мы вернули домой 50 наших воинов. Это ребята из ВСУ, ТРО, НГУ, ГНСУ, ВМС, а также ССО. 33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Возвращаем людей, попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят с Донецкого направления из-под Бахмута, а также из Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои»,— сообщил Андрей Ермак в Telegram.

Последнее сообщение об обмене пленными поступало от главы Чечни Рамзана Кадырова. 4 января он заявил, что за декабрь 2022 года из украинского плена были освобождены 200 российских военных. В Минреинтеграции Украины говорили, что за 2022 год из российского плена вернули 1596 человек. В Минобороны России аналогичных данных не приводили.

Подробнее о том, что происходит на 319-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина