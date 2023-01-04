Кадыров сообщил об освобождении 200 российских пленных в декабре

За декабрь 2022 года из украинского плена были освобождены около 200 российских военнослужащих. Накануне Нового года в Россию вернулись 82 военнослужащих. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«В преддверии Нового года благодаря трудоемкой и кропотливой работе нам удалось освободить еще 82 российских военнослужащих»,— написал господин Кадыров в своем Telegram-канале.
«При активном содействии Минобороны РФ, председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, который курирует работу депутатского корпуса в этом направлении, за декабрь прошлого года нам удалось освободить около 200 российских военнослужащих»,— добавил он.
В ноябре и декабре Россия и Украина провели ряд обменов пленными. В Минреинтеграции Украины сообщали, что всего за 2022 год из российского плена вернули 1596 человек. В Минобороны России подобную информацию не разглашали.
О том, что происходит на 315-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».