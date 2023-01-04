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Коммерсантъ FM
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Кадыров сообщил об освобождении 200 российских пленных в декабре

За декабрь 2022 года из украинского плена были освобождены около 200 российских военнослужащих. Накануне Нового года в Россию вернулись 82 военнослужащих. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рамзан Кадыров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В преддверии Нового года благодаря трудоемкой и кропотливой работе нам удалось освободить еще 82 российских военнослужащих»,— написал господин Кадыров в своем Telegram-канале.

«При активном содействии Минобороны РФ, председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, который курирует работу депутатского корпуса в этом направлении, за декабрь прошлого года нам удалось освободить около 200 российских военнослужащих»,— добавил он.

В ноябре и декабре Россия и Украина провели ряд обменов пленными. В Минреинтеграции Украины сообщали, что всего за 2022 год из российского плена вернули 1596 человек. В Минобороны России подобную информацию не разглашали.

О том, что происходит на 315-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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