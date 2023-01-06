В Самарскую область прибыли 45 раненных в Макеевке военнослужащих

45 военнослужащих, получивших ранения в результате обстрела ПТУ в Макеевке, прибыли в Самарскую область. Ранее они проходили лечение в ростовском госпитале. О приезде военных сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«В аэропорту встретили первых земляков, которых перевели из Ростова в наш госпиталь. По мере возможности транспортировки, основываясь на решении врачей, будем делать это и дальше. Специалисты к приему пострадавших военнослужащих готовы, со своей стороны поможем всем необходимым»,— написал губернатор на странице «ВКонтакте». Он добавил, что часть военнослужащих отправили в госпитали Санкт-Петербурга.

Накануне, 5 января, Дмитрий Азаров сообщал, что в госпитали Самарской области будут направлены 60–70 военных. Врио главы ДНР Денис Пушилин в тот же день сообщал, что раненные при обстреле Макеевки доставлены на лечение в другие регионы России.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь системой HIMARS. По данным Минобороны РФ, в результате погибло 89 российских военных. Дмитрий Азаров сообщал, что среди погибших были военнослужащие из Самарской области. Денис Пушилин утверждал, что в здании ПТУ находились мобилизованные.

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Лусине Баласян