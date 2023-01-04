Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Франция готова поставлять Украине легкие танки

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, состоявшимся в среду, 4 января, пообещал, что Франция передаст украинской армии легкие танки AMX-10RC. Впервые украинские военные получат танки западной разработки.

Танки Separ AMX-10RC

Танки Separ AMX-10RC

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Танки Separ AMX-10RC

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Танк Separ AMX-10RC — колесная бронированная машина для разведки и боя (EBRC) весом 20 тонн, с экипажем из четырех человек и мощным вооружением. От имеющихся в российской и украинской армиях боевых машин пехоты, представляющих собой развитие советских моделей бронетранспортеров, она отличается большим калибром (105 мм) размещенной в башне пушки. AMX-10RC вооружен также двумя пулеметами калибра 7,62 мм.

Разработанный в 1970-х годах и находившийся на вооружении в армиях Франции, Саудовской Аравии, Марокко, Индонезии, Сингапура и других AMX-10RC был одной из главных боевых машин до 2020 года, пока его не сменил EBRC Jaguar. Число таких танков, произведенных для французской армии, достигает 337 единиц.

Алексей Тарханов, Париж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...