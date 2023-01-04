Франция готова поставлять Украине легкие танки

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, состоявшимся в среду, 4 января, пообещал, что Франция передаст украинской армии легкие танки AMX-10RC. Впервые украинские военные получат танки западной разработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танки Separ AMX-10RC

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Танки Separ AMX-10RC

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Танк Separ AMX-10RC — колесная бронированная машина для разведки и боя (EBRC) весом 20 тонн, с экипажем из четырех человек и мощным вооружением. От имеющихся в российской и украинской армиях боевых машин пехоты, представляющих собой развитие советских моделей бронетранспортеров, она отличается большим калибром (105 мм) размещенной в башне пушки. AMX-10RC вооружен также двумя пулеметами калибра 7,62 мм.

Разработанный в 1970-х годах и находившийся на вооружении в армиях Франции, Саудовской Аравии, Марокко, Индонезии, Сингапура и других AMX-10RC был одной из главных боевых машин до 2020 года, пока его не сменил EBRC Jaguar. Число таких танков, произведенных для французской армии, достигает 337 единиц.

Алексей Тарханов, Париж