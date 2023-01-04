«Газпром» сообщил о новых рекордах суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Компания «Газпром» превысила объемы суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 1 и 3 января на 0,45% относительно контрактных обязательств, сообщили в пресс-службе компании. Поставки достигли рекордных объемов.

«Напомним, что с 1 января компания вышла на принципиально новый уровень суточных поставок, предусмотренный контрактом для 2023 года. Вместе с тем уже 1 и 3 января "Газпром" превысил этот уровень (3 января – на 0,45%)»,— сказано в сообщении в Telegram-канале компании. Там не привели точных цифр объемов поставок.

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начались в конце 2019 года. К 2025 году их объемы планируется нарастить до 38 млрд кубометров в год. В декабре глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что в конце 2022 года максимальное превышение суточных поставок газа в Китай составило 18,7%. В компании не сообщали точных объемов поставок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газ Ковыкты пошел в Китай».

Олеся Павленко