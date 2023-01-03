На площади Славы в Самаре провели траурный митинг в память о погибших военнослужащих в Макеевке. Аналогичные мероприятия прошли в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. По данным Минобороны, при ударе ВСУ погибли 63 российских военных. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров говорил, что среди жертв были жители региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Самарской области прошли митинги в память о погибших в Макеевке военных

Фото: Альберт Дзень / ТАСС В Самарской области прошли митинги в память о погибших в Макеевке военных

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Митинг в Самаре начался со службы по погибшим, сообщает «РИА Новости». Пришедшие на площадь почтили память военнослужащих минутой молчания, после этого они возложили цветы к Вечному огню. В Тольятти мероприятие прошло в парке Победы, в Сызрани мероприятие — на площади у Вечного огня.

Сам господин Азаров сегодня, 3 января, приехал в Москву, сообщили РБК в его пресс-службе. Губернатор провел рабочую встречу с руководством Минобороны. Они, в частности, «проработали вопросы медицинской помощи военнослужащих, призванных с территории Самарской области», и дополнительного обмундирования. 4 января Дмитрий Азаров посетит ростовский госпиталь, где проходят лечение раненые бойцы из Самарской области.

1 января замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли ракетный удар HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, где мобилизованные сидели за праздничным столом. 2 января информацию подтвердили в Минобороны России. Число раненых в ведомстве не назвали.

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