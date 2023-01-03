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Коммерсантъ FM
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Индекс Мосбиржи растет на 0,5% на первой торговой сессии года

Индекс Московской биржи на открытии торгов растет на 0,55%, до 2166,4 пункта. Индекс РСТ поднимается на 0,37%, до 974,16 пункта.

Курс доллара вырос на 0,63%, до 70,2 руб./$. Евро растет на 0,56%, до 74,7 руб./€. Курс юаня укрепляется на 0,69%, до 9,9 руб.

Рубль перешел к снижению на фоне введенного с 5 декабря эмбарго Евросоюза на нефть из России. С того же дня действует ценовой потолок ($60 за баррель) на морские поставки этого топлива. Первый вице-премьер Андрей Белоусов убежден, что России выгоден курс в диапазоне 70–80 руб./$.

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Лаура Кеффер

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