Курс доллара. Прогноз на 3-9 января

Российский рубль завершил 2022 год уверенным укреплением позиции против ведущих мировых валют, хотя начало года не предвещало для него ничего хорошего. С первых дней января американская валюта уверенно пошла вверх и закрепилась выше уровня 77 руб./$, что стало ответом на протесты в Казахстане, которые переросли в массовые беспорядки. С началом специальной военной операции на Украине амплитуда движений резко выросла, и к 9 марта курс доллара США взлетел более чем на 40 руб. и впервые в истории превысил уровень 120 руб./$. Но уже через четыре месяца он упал до 50 руб./$, минимума с 2015 года. Этому способствовали меры поддержки, принятые ЦБ и Минфином: запрет торговых операций иностранных инвесторов, ограничения на вывод капитала, обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Вдобавок из-за санкций резко упал импорт в страну, а вместе с ним — и спрос на валюту. По мере смягчения ограничительных мер и восстановления импорта доллар отыграл часть утраченных позиций и закончил год на отметке 69,9 руб./$, потеряв с начала года свыше 4,7 руб. Это один из самых лучших результатов среди валют развитых и развивающихся стран. С начала года индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) вырос почти на 8%, до 103,5 пункта.;
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|69.00-72.00
|Банк Русский Стандарт
|69.00-71.00
|Экспобанк
|67.50-71.50
|ПСБ
|65.00-70.00
|Банк Зенит
|70.00
|Консенсус-прогноз *
|69.50
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Основным ориентиром будут служить нефтяные котировки
Ожидания на четыре торговые сессии в период новогодних каникул остаются сдержанными. Торги в этот период могут быть волатильными на фоне невысоких объемов торгов, которые в текущих условиях могут быть еще ниже обычного. Без каких-либо неожиданностей со стороны внешнеполитического фронта вероятна консолидация рубля около 70 руб./$. Основным ориентиром будут служить нефтяные котировки. Сохранение стоимости российской нефти около $60 за баррель является равновесным относительно текущей стоимости рубля в краткосрочной перспективе. Однако ее отклонение на $5–10 вверх или вниз может изменить курс доллара в ту или иную сторону на 3–7 руб. в условиях «тонкого» рынка.
Мы склонны ждать ослабления спекулятивного спроса на валюту
Взгляд на рубль на начало января у нас умеренно оптимистичный. Несмотря на длинные праздники и, как следствие, новостные риски, доллар на уровне выше 70 руб. выглядит переоцененным, учитывая наши ожидания по торговому балансу и конъюнктуре. Мы склонны ждать ослабления спекулятивного спроса на валюту и возврата курса в верхнюю часть диапазона — 65–70 руб., который выглядит более соответствующим текущей ситуации в российской экономике.
В новом году ожидаем сохранения тенденции ослабления российской валюты
На длинных выходных может возникнуть повышенная волатильность спекулятивного характера, поэтому прогнозируем торги в расширенном диапазоне — 67,5–71,5 руб./$. Отметим, что котировки нефти повысились, что создает поддержку российской валюте. С другой стороны, ожидания по сокращению добычи в России будут оказывать давление на рубль. В новом году ожидаем сохранения тенденции ослабления российской валюты, поэтому моменты укрепления рубля можно рассматривать как возможность наращивания валютной позиции. Из валют отдаем предпочтение юаню.
Поддержать рубль способно восстановление российского экспорта
Снижение нефтяных цен потянет за собой по нисходящей курс российского рубля на предновогодней неделе. Поддержать рубль в текущих условиях способно восстановление российского экспорта. Также изменение положения дел на валютном рынке возможно при налаживании морских поставок российской нефти и нефтепродуктов. По-прежнему в центре внимания — ситуация с коронавирусом в Китае, которая во многом определяет расстановку сил на энергетическом рынке. В случае относительно стабильной геополитической обстановки предстоящие праздничные дни должны пройти на мировых рынках в традиционном затишье.
В начале января курс рубля к доллару продолжит искать уровень для консолидации
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на первые январские дни — 69–72. В завершающий торговый день года российская валюта резко укрепила свои позиции. Это могло быть связано с фиксацией прибыли в валютных позициях, к тому же основной предновогодний спрос на инвалюту уже был удовлетворен в предыдущие дни. Полагаем, что в начале января курс рубля к доллару продолжит искать уровень для консолидации и, вероятнее всего, он будет найден в районе отметки 70. С одной стороны, позади остаются декабрьские факторы давления на рубль, такие как повышенные бюджетные траты и активизация спроса на импортные товары. С другой стороны, вступление в силу обновленного бюджетного правила, сложная геополитика и давление санкций на сырьевой экспорт могут препятствовать рублевому укреплению.