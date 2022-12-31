Курс доллара. Прогноз на 3-9 января

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Основным ориентиром будут служить нефтяные котировки Ожидания на четыре торговые сессии в период новогодних каникул остаются сдержанными. Торги в этот период могут быть волатильными на фоне невысоких объемов торгов, которые в текущих условиях могут быть еще ниже обычного. Без каких-либо неожиданностей со стороны внешнеполитического фронта вероятна консолидация рубля около 70 руб./$. Основным ориентиром будут служить нефтяные котировки. Сохранение стоимости российской нефти около $60 за баррель является равновесным относительно текущей стоимости рубля в краткосрочной перспективе. Однако ее отклонение на $5–10 вверх или вниз может изменить курс доллара в ту или иную сторону на 3–7 руб. в условиях «тонкого» рынка.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Мы склонны ждать ослабления спекулятивного спроса на валюту Взгляд на рубль на начало января у нас умеренно оптимистичный. Несмотря на длинные праздники и, как следствие, новостные риски, доллар на уровне выше 70 руб. выглядит переоцененным, учитывая наши ожидания по торговому балансу и конъюнктуре. Мы склонны ждать ослабления спекулятивного спроса на валюту и возврата курса в верхнюю часть диапазона — 65–70 руб., который выглядит более соответствующим текущей ситуации в российской экономике.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики В новом году ожидаем сохранения тенденции ослабления российской валюты На длинных выходных может возникнуть повышенная волатильность спекулятивного характера, поэтому прогнозируем торги в расширенном диапазоне — 67,5–71,5 руб./$. Отметим, что котировки нефти повысились, что создает поддержку российской валюте. С другой стороны, ожидания по сокращению добычи в России будут оказывать давление на рубль. В новом году ожидаем сохранения тенденции ослабления российской валюты, поэтому моменты укрепления рубля можно рассматривать как возможность наращивания валютной позиции. Из валют отдаем предпочтение юаню.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Поддержать рубль способно восстановление российского экспорта Снижение нефтяных цен потянет за собой по нисходящей курс российского рубля на предновогодней неделе. Поддержать рубль в текущих условиях способно восстановление российского экспорта. Также изменение положения дел на валютном рынке возможно при налаживании морских поставок российской нефти и нефтепродуктов. По-прежнему в центре внимания — ситуация с коронавирусом в Китае, которая во многом определяет расстановку сил на энергетическом рынке. В случае относительно стабильной геополитической обстановки предстоящие праздничные дни должны пройти на мировых рынках в традиционном затишье.