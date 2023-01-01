Минобороны сообщило о сбитых украинских беспилотниках над Крымом и Белгородской областью

Министерство обороны РФ в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российская система противовоздушной обороны за последние сутки уничтожила 15 украинских беспилотников. БПЛА были сбиты в том числе над Белгородской областью и Крымом.

Также российская система ПВО сбила беспилотники в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Николаевской, Харьковской областей.

В Минобороны пояснили, что целью ударов 31 декабря стали объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, которые причастны к производству ударных БПЛА. Сегодня, 1 января, по данным Воздушных сил Украины, над Киевом и областью сбили 32 беспилотника.

В ночь на 1 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что российская система ПВО сбила четыре реактивных снаряда.

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Лусине Баласян