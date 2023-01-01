В Шебекино в Белгородской области при обстреле повреждено газоснабжение

Обстрелян город Шебекино Белгородской области, в результате чего оказались повреждены два частных домовладения и газоснабжение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Накануне он также сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 4 снаряда РСЗО. По предварительной информации, при обстреле никто не пострадал.

«В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения в 2 частных домовладениях — выбиты окна, повреждены двери и фасады. Также повреждено газоснабжение»,— говорится в сообщении господина Гладкова за 1 января, 1:29.

Ранее, в 0:49, губернатор сообщил о 4 сбитых РСЗО над Белгородом и Белгородским районом. В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях, добавил глава региона.

Белгородская область подвергается обстрелам со стороны Украины почти каждый день. В прошлый раз об этом сообщалось 30 декабря, когда снаряды повредили в области жилой дом и промпредприятие. С 19 октября указом президента Владимира Путина в области введен средний уровень реагирования, а в нескольких приграничных селах — режим чрезвычайной ситуации. По оценкам местных властей, ущерб от обстрелов территории Белгородской области составляет 6 млрд руб.

Эрдни Кагалтынов