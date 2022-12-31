СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях

В Киевской, Харьковской и Винницкой областях слышны взрывы. Предположительно, там работает система ПВО, сообщает «Страна.ua».

О разрушениях или пострадавших информации нет. Воздушная тревога сегодня, 31 декабря, была объявлена на всей территории Украины.

Россия с октября возобновила массированные удары по территории Украины, официально целями называют объекты критической инфраструктуры. 16 декабря «Укрэнерго» объявило о введении режима чрезвычайной ситуации из-за отключений электричества в стране.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер