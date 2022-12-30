Минтранс увеличил число пунктов досмотра на подъезде к Крымскому мосту для устранения пробок

Ведомственная охрана Минтранса России увеличила число пунктов пропуска на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края, что позволит сократить время досмотра и ликвидировать пробки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.

«Время досмотра транспортных средств и физических лиц по направлению в Крым увеличилось не только из-за возросшего потока автотранспорта, но и количества перевозимого в нем багажа»,— сообщает ведомство.

Увеличение числа постов досмотра увеличит пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Крыма. Ранее оперштаб Кубани сообщил, что на подъезде к Крымскому мосту собралась трехкилометровая пробка из 1,2 тыс. автомобилей. Власти Керчи также отметили часовой затор на пути к мосту.

Анастасия Донскова

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