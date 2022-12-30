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Коммерсантъ FM
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Вучич: Сербия избежала катастрофы с НАТО в Косово

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что стране удалось избежать катастрофы с НАТО в ходе последнего обострения в Косове и Метохи. Как отмечает портал Kosovo Online, все баррикады, установленные ранее сербами на севере Косово и Метохии, были убраны.

Александар Вучич

Александар Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters

Александар Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters

«Я сегодня вечером буду говорить о деталях, почему нам на этот раз удалось избежать катастрофы, почему приштинские власти не пришли на север. Но у нас была бы катастрофа с НАТО, нам удалось избежать ее в этот момент»,— сказал президент (цитата по ТАСС).

При этом он прогнозирует, что в начале года в страну приедут высокопоставленные представители разных стран, чтобы заставить Сербию признать Косово.

«Ожидаю, что ко мне в первой половине января приедут "великаны" мира, которые будут учить меня, как нам достичь соглашения, которое им нравится. У меня это всегда вызывает тошноту, но я их красиво встречу и буду изображать, что мне очень хорошо, как я получал удовольствие от этих чудесных разговоров и так далее»,— сказал Александар Вучич.

6 декабря господин Вучич сообщил о столкновении косовского спецназа с жителями Сербии. В тот же день местные СМИ сообщали о взрывах в северной части Косово. 10 декабря в Косовска-Митровице полицией Косово был задержан бывший полицейский серб Деян Пантич. Это вызвало волну протестов сербского населения, которые возвели баррикады и перекрыли движение через два основных пограничных перехода.

26 декабря власти Косово привели свои вооруженные силы в полную боеготовность для ликвидации баррикад. В ответ на это Сербия ввела аналогичный режим. 28 декабря господин Вучич в результате переговоров попросил соотечественников разобрать баррикады. Они начали разбирать их 29 декабря. Косовские власти выпустили из тюрьмы сербского полицейского.

Подробнее о деэскалации Белграда и Приштины — в материале «Ъ» «Президент Сербии организовал разбор баррикад».

Эрдни Кагалтынов

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