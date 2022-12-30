В Шебекино в Белгородской области обстреляно промпредприятие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что под очередной обстрел попал приграничный с Украиной Шебекинский городской округ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия обстрела

Фото: Пресс-служба Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

Фото: Пресс-служба Вячеслава Гладкова

По словам главы региона, пострадавших нет. Один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия. В результате выбиты окна и поврежден забор. Все оперативные службы на месте. По словам Вячеслава Гладкова, обстрел продолжается.

Власти приграничных регионов России сообщают об обстрелах почти каждый день. Вчера, 29 декабря, над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. В соседней Курской области под обстрел попали два населенных пункта.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж