Главные новости к утру 30 декабря

Умерла британский модельер Вивьен Вествуд, ей был 81 год. В заявлении ее модного дома Westwood говорится, что она скончалась в окружении своей семьи в Лондоне.

В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле. Он умер вчера, 29 декабря. Похороны планируются 3 января. О карьере футболиста

Президент США Джо Байден подписал законопроект о бюджете на 2023 финансовый год на $1,7 трлн. Из них $44,9 млрд планируется отправить на поддержку Украины и союзников по НАТО.

В России планируют создать операционную систему для широкого потребителя, выяснил «Ъ». VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» учредят компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы на базе Android и платформы, способной заменить Google Mobile Services.

Минфин исключит евро, фунты стерлингов и иены из валютной структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Ведомости». Предельную долю юаней в ФНБ увеличат до 80%, золота — до 40%.

Сегодня, 30 декабря, в ЛНР рассмотрят проект новой конституции республики уже в составе России, узнал «Ъ». В проекте конституции ЛНР будет записана парламентская модель избрания руководителя.

По данным Bloomberg, богатейшие россияне потеряли почти $93 млрд с начала года. В частности, из-за санкций их состояние уменьшилось на $47 млрд.

«Россети» могут продать принадлежащий компании пакет акций «Интер РАО» за 23 млрд руб., выяснил «Ъ». Также компания откажется от выплаты дивидендов на эту же сумму, для того чтобы в 2023 году профинансировать строительство электросетей на Восточном полигоне.

Армения обратилась в суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Это единственный горный маршрут, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, он закрыт с 12 декабря.

О предстоящих 30 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».