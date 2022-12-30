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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: Минфин повысит предельную долю юаней в ФНБ до 80%

Минфин намерен исключить евро, фунты стерлингов и иены из валютной структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом предельную долю юаней увеличат до 80%, золота — до 40%, сообщают «Ведомости». Газета ссылается на источники и подготовленный министерством текст приказа.

Согласно пропорциям, утвержденным Минфином в 2021 году, ФНБ должен на 39,7% состоять из евро, на 30,4% — из юаней, на 20,2% — из золота, на 5% — из фунта стерлингов, на 4,7% — из иены. По состоянию на 1 декабря объем фонда оценивался в 11,4 трлн руб. В Минфине и Центробанке пока официально не комментировали предполагаемое перераспределение долей в ФНБ.

Минфин включил юань в валютную структуру ФНБ в феврале 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов на этой неделе заявил, что ведомство в рамках бюджетного правила планирует пополнять ФНБ в юанях. Делать это начнут с января 2023 года. По словам господина Силуанова, юань «обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью» на российском внутреннем валютном рынке.

Лаура Кеффер

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