Умерла Вивьен Вествуд

Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года, говорится в заявлении ее модного дома Westwood. Там уточнили, что госпожа Вествуд «мирно скончалась в окружении своей семьи» в Лондоне. Причины смерти и какие-либо подробности не приводятся.

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Вивьен Вествуд

Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Начала заниматься дизайном в 1970 году. В 1971 вместе с модельером и музыкантом Малькольмом Маклареном открыла магазин одежды Let It Rock. В 1973–1974 он был переименован в Too Fast To Live Too Young To Die, в 1974–1976 годах — в Sex. Собственный бренд одежды Vivienne Westwood она создала в 1981 году.

В 1990-х госпожа Вествуд стала второй женщиной-модельером Великобритании после Мэри Куант, представившей свои коллекции в Париже. На сегодняшний день по всему миру открыто более 500 магазинов Vivienne Westwood. В 2018 году прокат вышел документальный байопик о британском дизайнере.

Лаура Кеффер