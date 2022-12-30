Главные анонсы 30 декабря

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, проведут переговоры по видео-конференц-связи, открытыми будут вступительные слова лидеров.

В России Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики, как ожидается, примет новую конституцию республики. Кроме того, как ожидается, конституцию примет парламент ДНР.

В Мьянме будет вынесен приговор бывшему президенту Мьянмы У Вин Мьинту и бывшему госсоветнику, фактическому премьер-министру страны, Нобелевскому лауреату Аун Сан Су Чжи по пяти делам о коррупции.

В России на 30 и 31 декабря устанавливается новогодняя скидка в 40% на билеты в купейные вагоны ряда поездов дальнего следования.

Япония ужесточает правила въезда в страну из Китая, где отмечен рост заболеваемости ковидом. При въезде в страну прибывающим необходимо будет сдать тест на коронавирус.