В Белоруссии допустили введение запрета на пропаганду ЛГБТ

Председатель Совета республики парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что в стране могут ввести закон о запрете пропаганды ЛГБТ. По ее словам, необходимо предотвратить распространение ЛГБТ-пропаганды, поскольку в Белоруссии есть семейные ценности и традиции.

«Мнение такое есть, и, может быть, нам надо будет выступить с законодательной инициативой о недопустимости распространения ЛГБТ. Когда я была с официальным визитом в Москве, как раз в тот день в Государственной думе приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Наверное, придется принимать и нам. И это будет правильно. Нельзя это пропагандировать»,— сказала госпожа Кочанова в ходе заседания Совета старейшин, передает «Белта».

Президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды 5 декабря. За нарушение предусмотрен штраф до 800 тыс. руб. для физлиц и должностных лиц, до 10 млн руб. для юрлиц. Прежде запрет действовал только в отношении пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Из всех зол Дума выбрала гейшее».

Лусине Баласян