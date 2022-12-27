Силуанов: власти пока не сформировали позицию по налогообложению релокантов

Инициативы по введению налогов для уехавших за границу россиян не должны создавать негативных стимулов для бизнеса, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, власти пока не сформировали свою позицию по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории Российской Федерации, с этого может быть уплачен налог. И мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов»,— пояснил министр журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Господин Силуанов уточнил, что сейчас власти «взвешивают предложения депутатов», после чего правительство определится с позицией.

Вячеслав Володин 25 декабря сообщил, что Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения. Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев рассказывал, что разрабатываемые поправки об отмене преференций для покинувших страну россиян включают в себя запрет для нерезидентов работать в режиме самозанятых. Кроме того, предусмотрено повышение налога для индивидуальных предпринимателей.

Подробности — в материале «Ъ FM» «К уехавшим россиянам подходят индивидуально».

Лаура Кеффер