Киево-Печерская лавра попросила Зеленского оставить УПЦ важнейшие церкви Украины

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оставить Украинской православной церкви (УПЦ) Успенский собор и Трапезную церковь. Срок аренды храмов истекает 31 декабря.

«Уже 1 января мы не имеем права переступать пороги Трапезного и Успенского храмов. Нам никто не сообщил письменно хотя бы за месяц, у нас на руках долгосрочные договоры аренды, мы служили до войны ежедневно»,— заявил митрополит Павел в опубликованном в YouTube канале Киево-Печерской лавры видеообращении (цитата по «РИА Новости»).

По словам митрополита, накануне, 26 декабря, директор национального заповедника «Киево-Печерская лавра» сообщил ему, что к концу 2022 года истекает срок аренды Успенского и Трапезного храмов, которые расположены на территории лавры. Кроме того, митрополит также пригласил украинского президента посетить лавру, чтобы «увидеть своими глазами, сколько верующих приходят на богослужение или в праздничный день».

«Мы просим и умоляем Вас (Владимира Зеленского.— "Ъ") дать указание партии, чтобы не подписывали эти бездарные документы против церкви. Мы не вмешиваемся в политику и экономику, мы просим только оставить нам церковь для нас»,— сказал настоятель Киево-Печерской лавры.

2 декабря господин Зеленский заявил, что на Украине запретят деятельность религиозных организаций, аффилированных с Россией. Санкции также начали вводить в отношении представителей УПЦ, а на объектах церкви проводятся обыски. 6 декабря депутаты от партий «Слуга народа» и «Евросолидарность» внесли в Верховную раду законопроект, который позволит изымать имущество у УПЦ.

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Милена Костерева