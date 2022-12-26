Главные новости за 26 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В Симферополе задержали представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасана Ибрагимова, а также четырех силовиков из республики. Их подозревают в избиении молодого человека, который заступился за свою девушку в ресторане.

Застройщик Артем Очкас подал иск о защите деловой репутации к экс-мэру Анапы Юрию Полякову. Он требует с экс-главы возмещение убытков на сумму 30 млн руб. Третьими лицами в деле привлечены несколько кубанских СМИ.

Армавирский городской суд приговорил блогера Сергея Орлова к двум годам колонии общего режима по делу об оскорблении чувств мусульман и хранении марихуаны.

Футбольный клуб «Эспаньол» хочет арендовать защитника ФК «Краснодар» Кристиана Рамиреса. По данным спортивных СМИ, руководство краснодарского клуба пока не заинтересовано в трансфере игрока.

В Красногвардейском районе Адыгеи завершилась реконструкция участка Краснодарского водохранилища. Работы вели с 2018 года, их стоимость составила почти полмиллиарда рублей.

В Усть-Лабинске Краснодарского края полицейские поймали нелегальных продавцов елок и фейерверков. На них составили протокол об административных правонарушениях.

Краснодарский край закупил автомобили повышенной проходимости, зимнее полевое обмундирование, средства разведки и связи для мобилизованных, участвующих в СВО. На эти цели потратили 100 млн руб.

В Ейске начали демонтаж последнего подъезда дома, пострадавшего от падения истребителя в октябре этого года.

Краснодарский край по качеству жизни в 2022 году занял 11-е место. Рейтинг составлялся по социально-экономическому положению регионов, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

Роскомснаббанк подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края о признании несостоятельным ООО «Европолис», которое владеет санаторием «Горный Воздух» в Сочи. Сумма исковых требований составляет 209 млн руб.

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