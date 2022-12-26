Кубань заняла 11-е место по качеству жизни в 2022 году

Краснодарский край по качеству жизни в 2022 году занял 11-е место. Об этом говорится в рейтинге «РИА Новости», составленном по средним арифметическим баллам, которые получали регионы в 2022 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

Кубань набрала по итогу 59,284 балла. Адыгея заняла 59-е место рейтинга с итоговым баллом 43,253. Севастополь расположился на 66-м месте (41,225), в Крыму качество жизни оценили на 40,245 баллов, что соответствует 69-му месту.

Лидером рейтинга стала Москва, где качество жизни в 2022 году оценивается в 83,604 балла. Санкт-Петербург и Московская область заняли второе и третье места соответственно. В топ-10 также вошли Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Тюменская области.

Самое низкое качество жизни по итогам года в Тыве (21,497 балл). Также низкие показатели отмечаются в Еврейской автономной области, Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республике и Алтае.

Татьяна Ручкина

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