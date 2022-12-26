Испанский футбольный клуб хочет арендовать защитника «Краснодара» Рамиреса

Футбольный клуб «Эспаньол» проявил интерес к защитнику ФК «Краснодар» Кристиану Рамиресу. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Как сообщает издание, испанский клуб проявил заинтересованность в спортсмене еще летом текущего года, но конкретного предложения «быкам» так и не сделал. В настоящее время «Эспаньол» намеревается предложить «Краснодару» сделку, однако краснодарский клуб не заинтересован в трансфере игрока.

По оценке ресурса Тransfermarkt, стоимость Рамиреса достигает €5 млн. Карьеру в «Краснодаре» футболист начал в 2017 году, перейдя в клуб из венгерского «Ференцвароша». Контракт игрока действует до 2025 года. В нынешнем сезоне Рамирес сыграл 20 матчей и забил 2 гола.

Анастасия Донскова

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