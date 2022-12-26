Застройщик Артем Очкас подал иск о защите репутации к экс-мэру Анапы Юрию Полякову

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) рассматривает дело по иску анапского застройщика Артема Очкаса о защите деловой репутации, компенсации морального вреда в 1 млн руб. и возмещении убытков в размере 30 млн руб. Карточка дела размещена на сайте АСКК. Предварительное судебное заседание назначено на 20 февраля 2023 года.

Ответчиками в деле выступают четыре человека, среди которых — экс-глава Анапы Юрий Поляков, бывший первый заместитель главы города Сергей Петров, экс-начальник правового управления Евгений Павловец и Леонид Сологуб, который работал в сфере ЖКХ курорта.

Третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования, указан брат истца — Денис Очкас. Кроме того, суд счел необходимым привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, компании «Яндекс» и «Дзен. Платформа», а также ряд СМИ, включая «Юга.ру», краснодарский филиал АО «Издательский дом "Комсомольская правда"», «Анапское Черноморье» и пр.

О каких сведениях, порочащих деловую репутацию истца, идет речь — в материалах дела, размещенных в картотеке арбитражных дел, не указано. Согласно данным из открытых источников, с истцом связан ряд скандалов.

По данным издания «Обзор», братья Очкасы строят в Анапе ЖК «Трио». На сайте Экологической вахты по Северному Кавказу (ЭВСК) указано, что местные жители якобы протестовали против стройки, так как, по их мнению, ЖК возводится без соответствующей социальной инфраструктуры и пр.

Из публикаций СМИ следует, что между администрацией Анапы и братьями Очкас идет спор по поводу строительства детсада на 200 мест, который должны были построить в рамках договора социального и делового партнерства.

В марте 2022 года на YouTube-канале журналиста Евгения Михайлова было опубликовано видеорасследование, в котором автор просит правоохранительные органы проверить слова Артема Очкаса на предмет возможного разжигания межнациональной розни. Анапский застройщик, по мнению журналиста, допускает некорректные высказывания в адрес армян.

Наталья Решетняк

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