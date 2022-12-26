Нелегальных продавцов елок и фейерверков задержали в Усть-Лабинске

В Усть-Лабинске Краснодарского края полицейские поймали нелегальных продавцов главных атрибутов Нового года, сообщили в пресс-службе районного управления МВД России.

На улице Красной 43-летняя женщина незаконно продавала сосны. В отношении нее были заведены административные дела по статьям «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП» и «Самоуправство» КоАП.

На улице Кавказской 27-летний мужчина продавал пиротехнику без специального разрешения. На него составили протокол об административном правонарушении за незаконную предпринимательскую деятельность.

Нарушителям грозят штрафы.

Альбина Баразгова

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