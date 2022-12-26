В Адыгее завершили реконструкцию Краснодарского водохранилища

В Красногвардейском районе Адыгеи завершились работы в рамках реконструкции Краснодарского водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РФ.

Обновление сооружений объекта с 2018 года проводил филиал «Краснодарское водохранилище» Центррегионводхоза Росводресурсов. Стоимость работ составила 466 млн руб.

«От исправного технического состояния инженерных сооружений Краснодарского водохранилища зависит безопасность около 5,4 тыс. человек. Это жители аула Хатукай, хуторов Набережный, Свободный и Водный»,— отметил директор филиала Игорь Бадалов.

Площадь территорий, потенциально подверженных подтоплению, составила 3,8 тыс. га. Проведенные работы позволили понизить уровень грунтовых вод и восстановить пропускную способность дренажных каналов. Проектом было предусмотрено устройство системы мониторинга уровня подземных вод в долине «Хатукай». Система позволит получать данные об эффективности работы дренажных каналов.

Анастасия Донскова

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