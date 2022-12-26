В Симферополе задержали представителя Рамзана Кадырова за избиение человека

В Симферополе задержали представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасана Ибрагимова, а также четырех силовиков из республики. Их подозревают в избиении молодого человека, который заступился за свою девушку в ресторане. Об этом сообщает ряд СМИ.

По данным Telegram-канала Baza, четверо лейтенантов и один замкомандира отряда СОБР «Ахмат» Хасан Ибрагимов приехали в Симферополь для покупки автомобиля. Вечером они пришли отдохнуть в клуб «Монро». Там один из полицейских схватил за ягодицы посетительницу заведения.

Ее парень решил заступиться, однако полицейские вывели его на улицу и там избили. Как сообщают очевидцы, охрана заведения не препятствовала бойцам. Девушка также безуспешно пыталась разнять мужчин.

Остановить драку удалось полицейским. При этом один из мужчин ударил ногой сотрудника полиции, который в ответ применил баллончик. У следователей мужчины начали отрицать свою вину, однако их действия подтвердили с помощью записей с камер видеонаблюдения.

Татьяна Ручкина

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