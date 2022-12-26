Краснодарский край закупил для мобилизованных технику и оборудование на 100 млн рублей

Краснодарский край закупил партию вещей и техники для мобилизованных, необходимые для выполнения задач спецоперации, на 100 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Куплены автомобили повышенной проходимости, зимнее полевое обмундирование, средства разведки и связи. Работа по оказанию необходимой помощи нашим военнослужащим будет продолжаться на постоянной основе»,— пояснил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Для воинских частей передали по 5 тыс. сезонных костюмов «Горка», пар зимних ботинок и шапок, 47 квадрокоптеров, 20 автомобилей, 500 радиостанций и комплекты внедорожных покрышек.

На начало декабря в зону СВО отправили 640 тонн гуманитарной помощи. По данным краевой администрации, в спецоперации участвуют около 3 тыс. кубанских добровольцев.

Анастасия Донскова

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