Видеоблогера из Армавира приговорили к реальному сроку за оскорбление чувств мусульман

Армавирский городской суд приговорил блогера Сергея Орлова к двум годам колонии общего режима по делу об оскорблении чувств верующих и хранении марихуаны (ч. 1 ст. 148, ч. 1 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В июле 2022 года подсудимый во время стрима в «грубой, нецензурной форме произнес высказывания, направленные на оскорбление чувств верующих». Заключение комплексной религиоведческой-психолого-лингвистической экспертизы подтвердило, что действия видеоблогера являются «богохульством, кощунством, святотатством».

На основании этого суд пришел к выводу, что Сергей Орлов умышленно нарушил конституционные права неопределенного круга лиц из числа мусульман, исповедующих религию ислам.

Незаконные действия были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Кроме того, в ходе оперативных действий у подсудимого нашли марихуану, которую он приобрел и хранил без цели сбыта.

В суде Сергей Орлов полностью признал вину. Приговор в законную силу не вступил.

Альбина Баразгова

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