Роскомснаббанк банкротит санаторий «Горный Воздух» в Сочи из-за долга в 209 млн рублей

Роскомснаббанк подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края о признании несостоятельной производственно-коммерческой фирмы ООО «Европолис», которая является владельцем лечебно-оздоровительного комплекса «Горный Воздух» в Сочи. Соответствующая информация опубликована в картотеке кубанского арбитража.

Суд принял заявление о признании должника банкротом к производству. Сумма требований ПАО «Роскомснаббанка» составляет 209,8 млн руб. Следующее судебное заседание назначено на 2 февраля 2023 года. Должник должен предоставить детализированную расшифровку кредиторской задолженности и указать причины их возникновения, а также размер дебиторской задолженности и список дебиторов.

Как указано на сайте комплекса, ЛОК «Горный Воздух» расположен в десяти метрах от Черного моря в поселке Лоо города Сочи (ул. Таганрогская, 4/3). В комплексе 250 номеров, открытый и крытые бассейны, спортивный зал, ночной клуб и своя охраняемая парковка. Общая территория комплекса — 1,3 га. Лечебный корпус пансионата предлагает оздоровительные программы и обладает медицинским профилем.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО Производственно-коммерческая фирма «Европолис» зарегистрировано в 1992 году в Сочи. Учредитель — Ольга Кузнецова (100% УК). Уставный капитал — 80 тыс. руб. Компания заниается деятельностью санитарно-курортных организаций. Выручка предприятия в 2021 году составила 443,5 млн руб., прибыль — 20,3 млн руб.

Тат Гаспарян

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