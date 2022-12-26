В Ейске начали демонтаж последнего подъезда дома, пострадавшего от падения истребителя

В Ейске продолжают демонтаж подъездов дома, в котором произошел пожар после падения военного самолета Су-34. ЧП произошло 17 октября текущего года. По данным оперштаба Краснодарского края, в настоящее время идут работы по разбору последнего, второго, подъезда здания.

К 19 декабря специалисты приступили к разбору третьего подъезда поврежденного многоквартирного дома. Всего демонтажу подлежали четыре подъезда (1-й, 2-й, 3-й и 4-й).

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Коммунистической в Ейске произошел вечером 17 октября после падения во дворе МКД военного самолета. Известно, что при взлете в двигатель Су-34 попали чайки, из-за чего пилоты потеряли контроль над машиной и катапультировались. В результате происшествия погибли 15 человек, 43 получили ранения.

Анастасия Донскова

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