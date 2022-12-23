Московского полицейского попросили из дубайской башни

“Ъ” стали известны подробности дела бывшего московского инспектора ГИБДД Сергея Кузнецова, у которого суд по иску Генпрокуратуры конфисковал 29 объектов недвижимости. У семьи полицейского, имевшей весьма средние доходы, нашлись апартаменты даже в одном из самых высоких зданий Дубая — четырехсотметровой Princess Tower. Сам виновник скандала ожидает суда по обвинению в систематическом получении взяток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kamran Jebreili / AP Фото: Kamran Jebreili / AP

Лефортовский райсуд Москвы, удовлетворив иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, обратил в доход государства активы бывшего столичного полицейского Сергея Кузнецова и членов его семьи.

О том, что на них приходится 29 объектов недвижимости, надзор узнал из уголовного дела, которое СКР возбудил в отношении группировки взяточников (ст. 290 УК РФ). В нее входили и сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) ГИБДД УВД по Северо-Восточному округу Москвы. Первоначально им инкриминировался эпизод почти на 900 тыс. руб., потом появился ряд других.

Среди обвиняемых, которых взяли под стражу, оказался и Сергей Кузнецов, проходивший службу в органах внутренних дел с 2002 года. Через девять лет он стал инспектором ДПС ГИБДД СВАО. Из органов в связи с выходом на пенсию его уволили в сентябре 2021 года.

В соответствии с приказами главы МВД Владимира Колокольцева, инспектор Кузнецов, как и другие сотрудники, был обязан представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Однако, как выяснил надзор, «с целью сокрытия своего реального имущественного положения» часть приобретенных объектов недвижимости инспектор оформил на свою супругу Елену Кузнецову и ее мать Антонину Ярцеву, а в декларациях не указывал.

По данным Росреестра, в период с 2013 по 2020 год семьей были приобретены 23 объекта недвижимости и автомобиль на общую сумму 129 859 551 руб.

Первым заграничным активом инспектора Кузнецова в 2012 году стала студия в ЖК «Меллина-2», расположенном в болгарском курортном селе Равда на берегу Черного моря. За нее по документам правоохранитель и его теща заплатили $35,3 тыс., или 1,1 млн руб. по курсу на день покупки. Через пять лет в том же селе, но уже в ЖК «Эмилия Романа», он стал обладателем жилого помещения площадью 70 кв. м за €22 тыс. (1,5 млн руб.).

В 2015 году инспектор купил апартаменты в 80 кв. м в Princess Tower — небоскребе, расположенном в престижном районе Дубай Марина. Высота здания из 101 этажа составляет 414 м. Этот небоскреб является одним из самых высоких в Дубае. За недвижимость страж порядка выложил 1,2 млн дирхамов, или 17,2 млн руб.

В 2016 году Сергей Кузнецов продолжил скупать активы за границей. Вначале в Дубае им была приобретена квартира площадью 45 кв. м во Frankfurt Tower, оцениваемая в 480 тыс. дирхамов, или 8,1 млн руб. Затем за 525 тыс. дирхамов (9,2 млн руб.) — студия в 51 кв. м в комплексе Jabal All First.

В 2017 году полицейский за 500 тыс. дирхамов (или 7,9 млн руб.) приобрел студию площадью 46,92 кв. м в резиденции Tuscan, а также еще одну квартиру в 37,78 кв. м в резиденции Royal стоимостью 490 тыс. дирхамов.

В 2019 году инспектор Кузнецов помимо прочего стал обладателем трех однокомнатных квартир на Юбилейном проспекте подмосковного города Реутово площадью 29 кв. м, 25 кв. м и 27 кв. м.

Совместно с супругой Еленой страж порядка приобрел в 2014 году квартиру площадью 38,2 кв. м в подмосковных Котельниках за 1,1 млн руб. и машину BMW x3 за 3,7 млн руб.

В свою очередь, Антонина Ярцева оказалась владельцем активов, оцениваемых более чем в 62 млн руб. При этом основную часть денег она по документам потратила на земельный участок площадью 600 кв. м в СНТ «Мичуринец-3» (Долгопрудный), а также расположенные на нем дом в 239 кв. м с отдельно стоящей баней.

Кроме того, на пожилую женщину были записаны три квартиры площадью 21,2 кв. м, 21 кв. м и 23,3 кв. м на улице Римского-Корсакова, 11 в Москве, за каждую из которых в 2019 году было заплачено более 5 млн руб.

Доходы инспектора Кузнецова и членов его семьи, установили прокуроры, а вслед за ними суд, не позволяли совершить данные сделки. Инспектор за 2009–2021 годы получил 9,2 млн руб., его супруга — 2 млн руб., а теща — 5 млн руб. Всего 16,4 млн руб., что почти в восемь раз меньше стоимости активов. В свою очередь, систематическое осуществление сделок по приобретению дорогостоящего имущества в течение незначительного периода времени при отсутствии законных доходов исключало возможность накопления и аккумулирования денежных средств, сделала вывод Генпрокуратура.

Следует отметить, что в ходе обысков, проведенных сотрудниками главного управления собственной безопасности МВД, из ячеек в Альфа-банке, открытых на имя инспектора Кузнецова, были изъяты 48 млн руб., $60 тыс. и €23 тыс., «законность происхождения которых» не была установлена. Деньги также конфисковали.

Адвокаты семьи полицейского собираются обжаловать решение об изъятии активов, а также добиваются освобождения обвиняемого Кузнецова из СИЗО-4, где он содержится. Однако Мосгорсуд на днях отказал его защите, ссылаясь в том числе на то, что по уголовному делу предстоит провести целый ряд следственных действий, направленных на установление всех коррупционных эпизодов.

Николай Сергеев