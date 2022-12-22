ВТБ близок к «Открытию»

Убыток Центробанка после продажи «Открытия» банку ВТБ составит больше 200 млрд руб. Регулятор подписал документы о передаче актива и раскрыл финансовые детали сделки. Банк «Открытие» оценили в 340 млрд руб. Часть из них покупатель передаст рублями, часть — облигациями. С учетом дивидендов за пять лет владения ЦБ получит 352 млрд руб. А затраты на санацию, по признанию властей, составили 555 млрд руб. При том, что независимые оценки были почти вдвое выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Что эта продажа означает для рынка? И не пожалел ли регулятор о цене? В ЦБ сделку описали как успешную, сославшись на показатели акционерного капитала и балансовой стоимости чистых активов. Бывший министр экономики Андрей Нечаев уверен, что деньги для властей большой роли не играли:

«Для ЦБ это чисто политическое решение, а не коммерческое. Понятно, что регулятор не должен управлять банками, это как бы аксиома. Думаю, что деньги были последним мотивом, который принимался в расчет. Тем более что ВТБ на самом деле находится в тяжелом финансовом положении, он получает помощь, поэтому в данном случае цены — вещь условная.

Что касается государственного участия, оно уже и так гипертрофировано. У нас из 10 крупнейших кредитных организаций 9 подконтрольны государству — просто будет еще одна государственная. Если бы в итоге банк стал частным, это усилило бы конкуренцию в этом секторе. Ну приняли решение, которое лежит в мейнстриме последних шагов в области экономической политики».

Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что после завершения сделки бренд «Открытие» просуществует еще год-полтора, а потом банк станет частью единой группы ВТБ. В «Открытии» заявили, что интеграция с новым владельцем займет до года, пока компания будет придерживаться прежнего бизнес-плана. Оба банка с начала боевых действий находятся под блокирующими санкциями США — их работа на зарубежных рынках невозможна.

В России коммерческие перспективы нового игрока не определены, говорит основатель группы компаний Movchan’s Group Андрей Мовчан: «Поскольку они уже под санкциями, думаю, ничего нового это означать не будет. Мне кажется, в данном случае не так важно, два названия у этих игроков или одно. Координация внутри одной компании, возможно, сократит издержки. Я бы даже поверил в это, если бы не знал, как бюджетные игроки используют деньги. О коммерческих же перспективах закрытого рынка говорить не приходится.

Это государственная перспектива, административная. Назначат успешными — будут успешными. Если нет, то не будут.

В этом плане оценивать очень сложно. Думаю, что это просто неправильная логика. Если бы мы имели дело с каким-то конкурентным открытым рынком, на котором работают правила, то можно было бы что-то обсуждать. Тогда имело бы смысл говорить о сокращении издержек, увеличении рынка, снижении расходов на одного клиента, но здесь игра совершенно про другое».

На прошедшем заседании у главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной спрашивали, не видит ли она рисков из-за того, что около трети суммы ВТБ передаст не деньгами, а облигациями, учитывая, что по некоторым из бумаг банк приостановил выплаты в начале декабря. Госпожа Набиуллина ответила, что сомнений в платежеспособности покупателя нет.

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Иван Якунин