Путин рассказал о ежедневных встречах с военными

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам Госсовета, сообщил, что ежедневно проводит рабочие встречи с военными руководителями.

Предваряя вопрос президенту, рождает ли спецоперация на Украине своих военных героев, один из журналистов отметил, что глава государства часто проводит встречи с военными. Президент его поправил: «Ежедневно. Вас это удивляет?» (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

Накануне Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Министерства обороны. На следующий день глава Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что армия сосредоточит усилия на завершении операции в Донецкой народной республике.

О ходе вооруженного конфликта на Украине и его последствиях — в онлайн-трансляции «Ъ».