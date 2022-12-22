ОФЗ привлекли брокеров

Брокеры из Казахстана скупают у иностранцев российский госдолг. О массовых сделках сообщил Bloomberg. По данным источников агентства, в последние месяцы казахстанские финансовые компании приобретали или делали предложения по покупке российских суверенных облигаций, включая ОФЗ.

Правда, сделки всегда заключаются на условиях невыгодных владельцам бумаг, но это позволяет иностранцам возместить хоть какую-то часть своих вложений, отметил управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Не только Казахстан, но и другие дружественные нерезиденты стараются заработать на своем привилегированном положении.

Плюсы в том, что, с одной стороны, для них сохраняется довольно большое количество доступов в России, и в то же время они могут совершать сделки с теми компаниями или людьми, которые у нас в стране считаются недружественными нерезидентами.

То есть фактически казахстанские брокеры могут выступать безальтернативными посредниками между россиянами и недружественными нерезидентами и зарабатывать на этом свою дополнительную маржу. В частности, такие ограничения касаются купонов по российским еврооблигациям либо по государственному долгу. Для недружественного нерезидента получение этих денег в России фактически невозможно, а если и возможно, то только на счета типа C, с которых дальше крайне затруднительно что-либо вывести без дополнительного разрешения.

Поэтому все недружественные нерезиденты, владеющие на самом деле не только госдолгом, но и другими российскими активами, заинтересованы избавиться от этих активов, получить хоть какие-то возвратные денежные средства за пределами России и забыть для себя эту историю.

При этом размер дисконтов в Казахстане сильно зависит от типа активов и от текущего состояния законодательной базы. Какие-то вещи фактически равноправны и внутри страны, и за ее пределами, например, речь идет про ряд облигаций, по которым возможно получение купонов внутри НРД. По активам, судьба которых не так однозначна и только ожидаются какие-то действия, например, редомициляция по некоторым эмитентам, дисконты могут быть достаточно большими, вплоть до 70-80%».

Bloomberg не приводит никаких подтверждений того, что казахи перекупают российские ОФЗ. Официальные запросы, которые агентство направило в финансовые структуры республики, остались без ответа. Сами брокеры также отказываются обсуждать эту тему, опасаясь вторичных санкций. Но по косвенным признакам, собственники бумаг действительно меняются. Например, Центральный депозитарий Казахстана сообщил, что количество регистраций еврооблигаций и ОФЗ, выпущенных Минфином России, выросло с февраля по октябрь в 14 раз.

А самый резкий рост произошел в сентябре, когда количество регистраций увеличилось с 13 до 33, отметил эксперт Института инновационной экономики, профессор Казахского национального университета Магбат Спанов: «Вслух об этом не говорят, но обходной маневр существует. Снижение курса рубля — один из косвенных показателей, что это на самом деле происходит, сейчас же конец года.

Казахстан пытается пройти по лезвию бритвы. Экономика республики сильно связана с российской. Соответственно, казахстанское руководство неоднократно заявляло, что поддерживает санкции, а в то же время, например, согласовывает использование карты "Мир" у себя в стране, в отличие от многих других — Киргизии, Узбекистана или Турции.

Думаю, что тут есть и интерес инвесторов. Российские бумаги очень надежные, у страны очень маленький госдолг и много ресурсов, а экономическая политика достаточно взвешенная. Соответственно, и вознаграждение должно быть приличное. Но Казахстан не относится к недружественным странам, соответственно, нам должны выплачивать полную стоимость».

По данным Банка России, после резкого падения в марте, доля иностранцев на рынке ОФЗ остается стабильной — на уровне чуть менее 18%. Bloomberg уточняет, что в октябре это было около $40 млрд или 2,7 трлн руб.

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Светлана Белова