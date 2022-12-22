Главные новости к утру 22 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, где встретился с американским коллегой Джо Байденом и выступил в Конгрессе. Господин Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины и назвал 2023 год поворотным в российско-украинском конфликте.

Российские адвокаты обратились Совет коллегий адвокатов и юридических обществ Европы с просьбой обратить внимание на трудности, возникающие у россиян про получении юридической помощи, узнал «Ъ». В Федеральной палате адвокатов отметили проблемы юридической дискриминации россиян и ущемления прав иностранных адвокатов на работу.

СМИ раскрыли шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар». Среди возможных номинантов — документальная картина «Навальный».

Американская Kellogg может продать российский бизнес «Черноголовке», узнал «Ъ». Группе может перейти производство печенья и готовых завтраков под брендом «Любятово».

При обстреле гостиничного комплекса «Шеш-Беш» в Донецке были ранены экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

Производство электроэнергии в европейской части РФ и на Урале с лета упало более чем на 1% год к году, а в энергосистеме Северо-Запада — на 3%, узнал «Ъ». Ключевая причина — остановка экспорта электроэнергии в страны Евросоюза.

Установленный западными странами потолок цен на российскую нефть не распространится на поставки энергоресурса, доставленные покупателям до 1 апреля 2023 года и загруженные в танкеры до 5 февраля того же года. Разъяснение об этом выпустил Минфин США.

Российские дилеры фиксируют приток клиентов за машинами с пробегом, узнал «Ъ». Среди причин участники рынка называют динамику курса рубля и пополнение парка по trade-in.

759 тыс. москвичей не могут покинуть Россию из-за долгов, следует из данных ФССП. За 8 месяцев данный показатель вырос в три раза.

Сегменту организованных туров внутри страны удалось нарастить продажи на 10–20%, узнал «Ъ». Поток организованных туристов в Крым при этом сократился на 30-80%.

О предстоящих 22 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».