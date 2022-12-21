Потолок цен не распространится на российские нефтепродукты, доставленные до 1 апреля 2023 года

Министерство финансов США выпустило разъяснение о порядке применения потолка цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Ограничение не распространится на поставки энергоресурса, доставленные покупателям до 1 апреля 2023 года и загруженные в танкеры до 5 февраля того же года.

«Американские компании могут продолжить оказывать услуги по морской транспортировке нефтепродуктов российского происхождения, приобретенных по цене выше "ценового потолка", при условии, что нефтепродукты будут погружены на судно для морской перевозки до 00:01 (по североамериканскому восточному времени) 5 февраля 2023 года и выгружены в порту назначения до 00:01 1 апреля»,— говорится в пресс-релизе на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

В начале декабря страны Евросоюза, G7, а также Австралия и Норвегия ввели потолок цен на поставляемую из России нефть. Как 12 декабря заявила министр финансов США Джанет Йеллен, целями ограничения являются снижение доходов России для затруднения ведения ею боевых действий на Украине, а также сдерживание мировых цен на энергоресурс в умеренном диапазоне.

О влиянии потолка цен на российский энергетический рынок — в материале «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Андрей Сапожников