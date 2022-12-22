Защищай, как в России

Как стало известно “Ъ”, уходя с поста президента Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России, Юрий Пилипенко попросил Совет коллегий адвокатов и юридических обществ Европы (CCBE) обратить внимание на трудности, возникающие у россиян при получении юридической помощи. Формально введенные против России санкции, среди которых упоминаются и юруслуги, касаются лишь органов госвласти и компаний, но по факту зарубежные юрфирмы получают рекомендации «быть осторожными» в общении с любыми клиентами из России. В ФПА считают, что в данном случае речь может идти как о дискриминации россиян, так и ущемлении прав на работу самих иностранных адвокатов, отмечая, что в России право на защиту иностранцев неукоснительно соблюдается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Пилипенко

Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Юрий Пилипенко

Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Обращение к главе ССВЕ Джеймсу Макгиллу стало одним из последних документов, подписанных Юрием Пилипенко перед передачей полномочий выбранной по его же рекомендации главой ФПА бывшему вице-президенту палаты Светлане Володиной. Президента ССВЕ, созданного еще в 1960 году, а сейчас представляющего адвокатов 32 стран, господин Пилипенко попросил обратить внимание «на ситуацию с оказанием юридической помощи гражданам Российской Федерации, сложившуюся в европейских государствах». По его словам, россияне сталкиваются «со значительными трудностями, включая неединичные случаи полного отказа в ней (юрпомощи.— “Ъ”)». Юрий Пилипенко предположил, что эти отказы адвокатов носят «вынужденный характер», а речь вообще может идти об ущемлении прав защитников. А потому ФПА просит господина Макгилла принять все меры в рамках компетенции возглавляемой им организации для недопущения какой-либо дискриминации. В заключение глава российской адвокатуры «для сведения» сообщает европейскому коллеге, что российскими адвокатами юридическая помощь «оказывалась и оказывается по обращениям иностранных граждан и организаций без каких-либо ограничений».

По данным “Ъ”, обращение в ССВЕ было обусловлено анализом ситуации на основе мониторинга СМИ. Многие случаи отказов адвокатов помогать россиянам могли не попасть в эту статистику, поскольку само общение гражданина с юристом, как правило, предусматривает конфиденциальность. Однако известны факты, когда на адвокатов действительно «давят сверху». Согласно данным из открытых источников, Палата адвокатов Нидерландов призвала своих членов проявлять «повышенную бдительность» при работе с российскими клиентами. Люксембургская палата рекомендовала юрфирмам тщательно проверять российских клиентов и их бенефициаров на предмет их нахождения в санкционных списках. А английские юридические конторы разрывают отношения с российскими клиентами из-за санкций и отказываются представлять их интересы. В октябре ЕС, а потом и Швейцария в очередном пакете санкций запретили своим резидентам оказывать российским органам власти и компаниям (не только подсанкционным) юридические услуги. Правда, сделано исключение: юруслуги можно оказывать гражданам России, а также представлять интересы их и компаний из РФ при разбирательствах в судах, арбитражах и административных органах. На практике же, как отмечают российские юристы, такой «отменяющий» подход к российским клиентам применяется вне зависимости от конкретного дела и их санкционного статуса.

«Мы сталкивались с подобной ситуацией, но все зависит от юрисдикции»,— заявил “Ъ” адвокат, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Михаил Загайнов, большая часть практики которого связана именно с иностранными юрисдикциями. По его словам, он обратился «к бельгийским коллегам-адвокатам» по вопросу представления интересов его российских клиентов перед регулятором для получения индивидуальных лицензий по разблокировке акций, которые «застряли» в депозитарии. «Одни отказали вежливо, но был адвокат, который отказался сотрудничать с оскорблениями в адрес россиян. В то же время во Франции по другим делам никаких проблем и вопросов не возникло. Французские адвокаты продолжают сотрудничество»,— сообщил господин Загайнов.

Другой адвокат, Владимир Жеребенков, отметил, что иностранные законодательства либерально настроены к защитникам. По его словам, в свое время он участвовал в защите россиян в Испании, Италии, Германии и т. д. Как юрист, он мог только консультировать коллег-иностранцев, но ему свободно разрешали присутствовать при следственных действиях и, например, в суде. В России сейчас доступ к подследственным иностранцам только у адвокатов-россиян и дипломатов, однако о нарушении прав на защиту говорить не приходится. «Например, к моему подзащитному, гражданину сразу четырех стран Полу Уилану, осужденному за шпионаж, отношение было очень внимательное, ему даже сделали операцию, которую российскому заключенному пришлось бы ждать гораздо дольше»,— сообщил адвокат, отметив, что соответствующее отношение к его подзащитному и в мордовской ИК-17, куда его этапировали. Адвокат Александр Бойков, участвовавший в защите осужденной за контрабанду наркотиков и уже обменянной на россиянина Виктора Бута американской баскетболистки Бритни Грайнер, также заявил “Ъ”, что не заметил с коллегой никаких нарушений права на защиту иностранки. «Не берусь судить обо всех делах, но в своем мы не сталкивались с какими-либо препятствиями или давлением»,— резюмировал господин Бойков, все же подчеркнув, что американку зря держали в СИЗО, а приговор ей был «неправосуден».

Сергей Сергеев