Посол по особым возмущениям

После отъезда из Москвы Джона Салливана должность посла США в России остается вакантной. Вашингтон уверяет, что не собирается понижать уровень дипотношений и объявит о замене своевременно. Американские эксперты советуют администрации не затягивать с выбором нового главы миссии. В Москве же считают, что скорость принятия решения Штатами никак на сотрудничество двух стран не повлияет, поскольку уже «ничто не может осложнить ситуацию». Впрочем, у США такой шанс все-таки есть — там не прекращаются дискуссии о необходимости признать РФ государством-спонсором терроризма. Несмотря на отказ администрации включить Москву в специальный список Госдепартамента, в Конгрессе не намерены сдаваться и грозят новой резолюцией с соответствующим требованием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший посол США в России Джон Салливан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бывший посол США в России Джон Салливан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Российские официальные лица в среду прокомментировали отъезд посла США в РФ Джона Салливана, неожиданно завершившего свою миссию и покинувшего Москву. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал агентству «Интерфакс», что стороны пока не контактировали друг с другом по вопросу о новом после. «Пока конкретных контактов с американцами по теме посла нет, но они говорят, что Салливана заменит обычный мидовский сотрудник. То есть профессиональный дипломат»,— уточнил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что даже если процедура назначения американцами нового главы своей дипмиссии в Москве затянется, как это предрекают в Вашингтоне, двусторонние отношения от этого хуже уже не станут. «Ничто не может осложнить нынешнюю ситуацию»,— сказал он тому же «Интерфаксу».

62-летний Джон Салливан досрочно покинул свой пост в воскресенье. Он был назначен на него предыдущим президентом США Дональдом Трампом в декабре 2019 года и проработал на этой должности почти три года. В интервью изданию Politico господин Салливан объяснил, что был вынужден пересмотреть свои планы на будущее по личным обстоятельствам. Супруга дипломата Грейс Родригес болела раком, в последние дни ей внезапно стало совсем плохо, и в понедельник она умерла. По словам дипломата, он благодарен, что смог провести последние часы рядом с ней. Джон Салливан и Грейс Родригес были женаты 34 года, у них трое детей.

Последним публичным мероприятием в России, которое господин Салливан посетил в роли посла, стали похороны экс-президента СССР Михаила Горбачева.

До прибытия нового главы дипмиссии обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов во вторник назвал должность посла США в РФ «ключевым дипломатическим постом», добавив, что о возможном преемнике Джона Салливана администрация объявит «в надлежащее время».

Опрошенные изданием Foreign Policy американские эксперты считают, что хоть возможности и полномочия послов не так уж велики, президенту Джо Байдену не стоит затягивать процесс отправки в Москву нового человека. «Новый посол США в России может служить глазами и ушами Вашингтона в Москве, что позволит чувствовать изменения в политике Кремля»,— говорится в статье.

Между тем источники Foreign Policy в Вашингтоне не исключают, что должность главы дипломатической миссии США может надолго остаться вакантной.

Собеседники издания связывают это с тем, что нового посла нужно будет утвердить в Сенате, что в условиях нынешней конфронтации между Москвой и Вашингтоном может быть крайне сложно. Кроме того, нынешние и бывшие американские дипломаты, опрошенные Foreign Policy, сомневаются в том, что власти РФ быстро дадут новому человеку агреман — согласие на занятие поста посла.

Осложнить отношения двух стран — или, точнее, то, что от них осталось,— может и не утихающая дискуссия в США о необходимости признания России государством-спонсором терроризма. Попытки законодателей добиться наделения РФ таким статусом на днях попытался пресечь президент Джо Байден. Несмотря на его однозначное «нет», в Конгрессе уверяют, что продолжат продвигать соответствующий законопроект и давить на администрацию. Так, член Палаты представителей, демократ Том Малиновски — один из пяти соавторов двухпартийного документа, еще не принятого, но требующего признать РФ спонсором терроризма, заявил: позиция главы Белого дома его не остановит, и он со своей стороны будет и дальше добиваться включения России в список.

«Я понимаю, что наше основное внимание должно оставаться на конкретных вещах, таких как военная помощь Украине и экономическое давление на (президента России.— “Ъ”) Владимира Путина. Но были выдвинуты убедительные аргументы в пользу того, что Россия заслуживает такое звание, учитывая использование ею группы “Вагнер” и поддержку других жестоких экстремистов. И я не вижу причин, по которым администрация или Конгресс должны защищать их от этого»,— заявил господин Малиновски, еще в недавнем прошлом, кстати, работавший в Госдепартаменте.

Не согласился с Белым домом и президент Украины Владимир Зеленский. Во время телефонного разговора с Лиз Трасс, заступившей 6 сентября на пост премьера Великобритании, он дал понять: присвоить Москве звание спонсора терроризма надо во что бы то ни стало. «Скоординировали давление на Россию. Цель — остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом»,— заявил Владимир Зеленский.

При этом в США администрация два дня подряд убеждала свою и мировую общественность, что не собирается вносить РФ в соответствующий список Госдепартамента.

«Мы думаем, что это не самый эффективный или сильный вариант действий для привлечения России к ответственности. Это может повлечь непредвиденные последствия для Украины и всего мира. Например, по мнению экспертов, с которыми мы беседовали, это может серьезно повлиять на возможности доставлять помощь в некоторые районы Украины»,— прокомментировала позицию Джо Байдена пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Кроме того, по ее словам, наделение России статусом спонсора терроризма помешает гуманитарным и коммерческим структурам помогать экспорту продовольствия в рамках сделки о разблокировке украинских портов, под угрозой окажется и в целом международная помощь Украине. «Также это подорвало бы наши возможности поддерживать Украину за столом переговоров»,— уточнила госпожа Жан-Пьер. Она отметила, что технически США и так ввели уже множество санкций против России, которые полагаются странам, попавшим в список Госдепартамента. Пресс-секретарь Белого дома заверила, что Вашингтон и дальше будет предпринимать шаги, чтобы «привлечь к ответственности Россию за войну против Украины».

Между тем право признавать то или иное государство спонсором терроризма находится в компетенции госсекретаря США — в данном случае Энтони Блинкена. Сейчас список Госдепартамента состоит из четырех стран — Кубы, КНДР, Ирана и Сирии. Последние две были внесены в него в 1984 и 1979 годах соответственно, а Куба и Северная Корея умудрились попасть в «спонсоры» дважды. Причем кубинцы были лишены такого статуса в 2015 году при президенте Бараке Обаме, который взял курс на нормализацию отношений с Гаваной. Однако в январе 2021 года, за неделю до ухода Дональда Трампа из Белого дома и официального прихода к власти демократов, тогдашний госсекретарь Майк Помпео вернул Кубу в список.

В администрации уверены, подобный шаг в отношении Москвы повлечет за собой больше вреда, чем пользы, а санкции, которые за этим последуют, не просто нанесут удар по экономике РФ, но и затронут любого, кто ведет с ней бизнес.

А ведь даже западные страны, как известно, не смогли после 24 февраля полностью разорвать торговые отношения с Россией.

Однако перспектива непредсказуемых последствий совершенно не останавливает конгрессменов. Сенат США еще 28 июля единогласно принял резолюцию, призывающую администрацию признать Россию государством-спонсором терроризма. Белый дом тогда на поводу у сенаторов не пошел, после чего к делу подключилась спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, пригрозившая продавить соответствующий законопроект. Впрочем, даже если нижняя палата тоже проголосует за это решение, без одобрения Энтони Блинкена Россия в список не попадет. При этом по данной проблеме демократов и республиканцев охватило небывалое единение, которое с приближением выборов 8 ноября лишь усиливается.

В МИД РФ заранее предупредили, что в случае объявления России страной-спонсором терроризма Вашингтон пройдет точку «невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня или даже разрыва». В момент, когда в Москве отсутствует американский посол, США вряд ли пойдут на подобное обострение, поскольку до обсуждения кандидатуры нового главы миссии дело и вовсе тогда может не дойти.

Елена Черненко, Алексей Забродин